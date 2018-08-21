Противолодочные корабли БФ в ходе планового учения отработали поиск и уничтожение условной субмарины

Кроме того, экипажи МПК «Кабардино-Балкария» и «Калмыкия» отразят условный налет авиации и поразят надводные цели из артиллерийских комплексов, затем выполнят задачи по плаванию в узкости и проведут внутрикорабельные учения.

Корабельная поисково-ударная группа в составе малых противолодочных кораблей флота (МПК) «Кабардино-Балкария» и «Калмыкия» отработала в Балтийском море совместный поиск, обнаружение и уничтожение подводной лодки условного противника.

В частности, МПК провели поиск, обнаружение, поддержку контакта и слежение, а также противодействие подводной лодке условного противника с применением противолодочного торпедного вооружения. Затем они отразят условный налет авиации и поразят надводные цели с помощью артиллерийских комплексов, затем выполнят задачи по плаванию в узкости и проведут различные внутрикорабельные учения и тренировки.

МПК «Кабардино-Балкария» и «Калмыкия» — противолодочные корабли проекта 1331М, имеющие на своем вооружении зенитно-ракетные комплексы, зенитные управляемые ракеты, 76-мм артиллерийские установки, шестиствольные 30-мм артиллерийские установки, торпедные аппараты, реактивные бомбометные установки, а также реактивные глубинные бомбы.