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Противолодочные корабли БФ в ходе планового учения отработали поиск и уничтожение условной субмарины
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Противолодочные корабли БФ в ходе планового учения отработали поиск и уничтожение условной субмарины 

ТК «Звезда» 23 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Кроме того, экипажи МПК «Кабардино-Балкария» и «Калмыкия» отразят условный налет авиации и поразят надводные цели из артиллерийских комплексов, затем выполнят задачи по плаванию в узкости и проведут внутрикорабельные учения.
Корабельная поисково-ударная группа в составе малых противолодочных кораблей флота (МПК) «Кабардино-Балкария» и «Калмыкия» отработала в Балтийском море совместный поиск, обнаружение и уничтожение подводной лодки условного противника.
В частности, МПК провели поиск, обнаружение, поддержку контакта и слежение, а также противодействие подводной лодке условного противника с применением противолодочного торпедного вооружения. Затем они отразят условный налет авиации и поразят надводные цели с помощью артиллерийских комплексов, затем выполнят задачи по плаванию в узкости и проведут различные внутрикорабельные учения и тренировки.
МПК «Кабардино-Балкария» и «Калмыкия» — противолодочные корабли проекта 1331М, имеющие на своем вооружении зенитно-ракетные комплексы, зенитные управляемые ракеты, 76-мм артиллерийские установки, шестиствольные 30-мм артиллерийские установки, торпедные аппараты, реактивные бомбометные установки, а также реактивные глубинные бомбы.
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