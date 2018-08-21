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Танки «Армата» доехали до армии
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Танки «Армата» доехали до армии 

360tv.ru 30 минут назад
Фото: 360tv.ru
В российскую армию начали поступать новейшие танки Т-14 «Армата». Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов на Международном форуме «Армия-2018», сообщил «Интерфакс».
«Да, есть [контракты]. Более 100 образцов уже законтрактованы и поступают в войска», — сказал чиновник.
Созданный на платформе «Армата» танк Т-14 впервые был показан публике на параде в Москве 9 мая 2015 года. Инновационная боевая машина получила необитаемую башню и изолированную бронированную капсулу для экипажа.
Западные эксперты ранее признали, что российский Т-14 «Армата» опережает возможности производителей из других стран на несколько лет. В частности, капитан Штефан Бюлер из швейцарской офицерской ассоциации бронетанковых войск отмечал в марте, что россияне «проявили здоровый прагматизм» и создали не на бумаге, а в реальности эффективный танк. Его можно улучшить исходя из опыта, полученного уже в процессе эксплуатации машины.
До 2020 года Минобороны РФ планировало закупить около 100 «Армат». В перспективе на базе «Арматы» будет создан танк-робот.
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