Танки «Армата» доехали до армии

В российскую армию начали поступать новейшие танки Т-14 «Армата». Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов на Международном форуме «Армия-2018», сообщил «Интерфакс»

«Да, есть [контракты]. Более 100 образцов уже законтрактованы и поступают в войска», — сказал чиновник.

Созданный на платформе «Армата» танк Т-14 впервые был показан публике на параде в Москве 9 мая 2015 года. Инновационная боевая машина получила необитаемую башню и изолированную бронированную капсулу для экипажа.

Западные эксперты ранее признали, что российский Т-14 «Армата» опережает возможности производителей из других стран на несколько лет. В частности, капитан Штефан Бюлер из швейцарской офицерской ассоциации бронетанковых войск отмечал в марте, что россияне «проявили здоровый прагматизм» и создали не на бумаге, а в реальности эффективный танк. Его можно улучшить исходя из опыта, полученного уже в процессе эксплуатации машины.