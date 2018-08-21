Новейшие танки Т-14 «Армата» начали поступать в российскую армию

По словам вице-премьера Юрия Борисова, законтрактовано уже более ста единиц бронетехники.

«Более ста образцов уже законтрактовано и поступает в войска», — рассказал Борисов на полях Международного военно-технического форума «Армия-2018».

Танки Т-14 «Армата» производит «Уралвагонзвод». Одно из главных преимуществ новой техники — бронекапсула для экипажа. Она заметно повышает шансы на выживание в случае поражения отсеков с топливом и боекомплектом. Танк предназначен для поддержки мотострелковых подразделений, уничтожения бронированных целей, и живой силы противника.