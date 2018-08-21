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Новейшие танки Т-14 «Армата» начали поступать в российскую армию
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Новейшие танки Т-14 «Армата» начали поступать в российскую армию 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам вице-премьера Юрия Борисова, законтрактовано уже более ста единиц бронетехники.
Вооруженные Силы России начали получать новейшие танки Т-14 «Армата». Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.
«Более ста образцов уже законтрактовано и поступает в войска», — рассказал Борисов на полях Международного военно-технического форума «Армия-2018».
Танки Т-14 «Армата» производит «Уралвагонзвод». Одно из главных преимуществ новой техники — бронекапсула для экипажа. Она заметно повышает шансы на выживание в случае поражения отсеков с топливом и боекомплектом. Танк предназначен для поддержки мотострелковых подразделений, уничтожения бронированных целей, и живой силы противника.
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