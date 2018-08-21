Ещё
В России создается прототип самолета с вертикальным взлетом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России создается прототип самолета с вертикальным взлетом 

Российская Газета 47 минут назад
Фото: Российская Газета
Прототип самолета с вертикальным взлетом разрабатывается в России по поручению главы государства, рассказал вице-премьер РФ Юрий Борисов.
— Эта работа действительно включена в государственную программу вооружения, она ведется по поручению верховного главнокомандующего. Сейчас ведутся работы над разработкой концептуальных моделей, прототипов, — цитирует его слова ТАСС.
По словам Борисова, разрабатывается новый самолет, а не машина на основе уже существующей.
— Безусловно, это будущее для всех авианесущих кораблей, необходим будет новый парк летательных аппаратов — именно для этого используются различные технологии, которые позволяют обеспечить укороченный взлет-посадку, либо просто вертикальный взлет, — отметил он.
Напомним, в прошлом году Юрий Борисов, который тогда занимал должность заместителя главы министерства обороны, рассказал о том, что в России планируется создать самолет вертикального взлета для авианосцев. Он, а также другие перспективные летательные аппараты, придут на смену современной палубной авиации.
Российская Газета: последние новости
Форум "АРМИЯ-2018" откроется 21 августа Форум "Армия-2018" даст возможность привлечь крупные инвестиции Российские корректируемые авиабомбы просты и неприхотливы
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь Тереховой покинула театр из-за секс-скандала18
Стая птиц сокрушила истребитель19
Кремль ответил на обвинения Microsoft46
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым86
Украинский газовый маршрут превращается в тупиковую ветку183
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
03:12
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель
Происшествия
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
03:13
Лавров раскрыл истинные причины санкций против РФ
Политика
03:27
Напротив посольства США в Москве вывесили баннер
Общество США
01:00
Изменившая Крыму Андреева возмутила россиян
Шоу-бизнес
00:45
По Кабулу нанесли ракетный удар
Происшествия Ближний Восток
00:56
«Его не приглашали!»: дочка наказала Михалкова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение