В России создается прототип самолета с вертикальным взлетом 

Прототип самолета с вертикальным взлетом разрабатывается в России по поручению главы государства, рассказал вице-премьер РФ Юрий Борисов.
— Эта работа действительно включена в государственную программу вооружения, она ведется по поручению верховного главнокомандующего. Сейчас ведутся работы над разработкой концептуальных моделей, прототипов, — цитирует его слова ТАСС.
По словам Борисова, разрабатывается новый самолет, а не машина на основе уже существующей.
— Безусловно, это будущее для всех авианесущих кораблей, необходим будет новый парк летательных аппаратов — именно для этого используются различные технологии, которые позволяют обеспечить укороченный взлет-посадку, либо просто вертикальный взлет, — отметил он.
Напомним, в прошлом году Юрий Борисов, который тогда занимал должность заместителя главы министерства обороны, рассказал о том, что в России планируется создать самолет вертикального взлета для авианосцев. Он, а также другие перспективные летательные аппараты, придут на смену современной палубной авиации.