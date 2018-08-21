В России создается прототип самолета с вертикальным взлетом

Прототип самолета с вертикальным взлетом разрабатывается в России по поручению главы государства, рассказал вице-премьер РФ Юрий Борисов

— Эта работа действительно включена в государственную программу вооружения, она ведется по поручению верховного главнокомандующего. Сейчас ведутся работы над разработкой концептуальных моделей, прототипов, — цитирует его слова ТАСС

По словам Борисова, разрабатывается новый самолет, а не машина на основе уже существующей.

— Безусловно, это будущее для всех авианесущих кораблей, необходим будет новый парк летательных аппаратов — именно для этого используются различные технологии, которые позволяют обеспечить укороченный взлет-посадку, либо просто вертикальный взлет, — отметил он.