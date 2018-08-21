«Ростех» представил обновлённую БМП-1АМ «Басурманин»

«Ростех» продемонстрировал модернизированную боевую машину пехоты БМП-1АМ «Басурманин» на форуме «Армия-2018».

«Одна из самых популярных в мире боевых машин пехоты получила новый комплекс вооружений, современную электронику и более мощную силовую установку, что привело к существенному улучшению её боевых характеристик», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Модернизированную БМП-1АМ «Басурманин» оснастили 30-миллиметровым боевым модулем от БТР-82А с автоматической пушкой, пулемётом ПКТМ калибра 7,62-мм, системой управления огнём с комбинированным всесуточным зенитным прицелом, двухплоскостным стабилизатором вооружения и противотанковым комплексом «Метис».

Кроме этого у боевой машины новый двигатель, который улучшил её ходовые качества, также установлены водоизмещающие крылья для более эффективной работы на воде.

Новый «Басурманин» более результативный при поражении легкобронированной техники на расстоянии до двух километров и низколетящих воздушных целей, таких как беспилотники и вертолёты.

Ранее сообщалось, что на «Армии-2018» показали экзоскелетную конструкцию для экипировки «солдата будущего».

Военно-технический форум будет работать с 21 по 26 августа.