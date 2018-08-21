Борисов: по поручению Путина создается прототип самолета вертикального взлета

"Эта работа действительно включена в государственную программу вооружения, она ведется по поручению верховного главнокомандующего. Сейчас ведутся работы над разработкой концептуальных моделей, прототипов", — сказал он.

Борисов подчеркнул, что речь идет о создании нового самолета, а не о разработке на основе какой-то существующей машины. «Безусловно, это будущее для всех авианесущих кораблей, необходим будет новый парк летательных аппаратов — именно для этого используются различные технологии, которые позволяют обеспечить укороченный взлет-посадку, либо просто вертикальный взлет», — сказал Борисов.

По его словам, «концептуально такие работы уже ведутся в Министерстве обороны с прошлого года». «Сроки определяются технологическим циклом создания, как правило, это 7-10 лет, если выходить в серию», — отметил вице— премьер.

Летом прошлого года Борисов, занимавший тогда пост заместителя министра обороны РФ, рассказал, что российское военное ведомство обсуждает с авиастроителями создание перспективного самолета с вертикальным взлетом и посадкой для будущего авианесущего крейсера. Тогда было заявлено, что истребитель станет развитием линии самолетов с вертикальным взлетом фирмы «Яковлева».

В ОКБ имени Яковлева с середины 1970 годов разрабатывали многоцелевой сверхзвуковой истребитель вертикального взлета и посадки Як-141, самолет совершил первый полет в 1987 году. Предполагалось, что Як-141 войдут в состав авиагруппы тяжелых авианесущих крейсеров «Новороссийск», «Баку» (будущий «Адмирал Горшков»), «Тбилиси» (будущий «Адмирал Кузнецов»), «Рига» (будущий «Варяг») и «Ульяновск». Первую посадку на палубу авианесущего корабля Як-141 совершил лишь в 1991 году. Окончательно проект закрыли в 2003 году.