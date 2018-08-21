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РФ разрабатывает самолет с вертикальным взлетом
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Россия начала разрабатывать новый самолет с вертикальным взлетом 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Минобороны России начало разработку нового самолёта с вертикальным взлетом и посадкой, работы над которым будет завершены через 7-10 лет, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов на открытии военно-технического форума "Армия-2018".
"Эта работа включена в государственную программу вооружения. Она ведётся по поручению верховного главнокомандующего. Сейчас ведутся работы над концептуальной моделью, прототипами. Безусловно, это будущее. Для всех типов авианесущих кораблей необходим будет новый парк летательных аппаратов. Именно для этого используются различные технологии, которые позволяют обеспечить укороченные взлет и посадку, либо просто вертикальный взлет. Концептуально такие работы ведутся в Минобороны с прошлого года", — сказал он.
По его словам, сроки создания нового самолёта определяются технологическим циклом таких работ.
"Как правило, это 7-10 лет, если выходить в серию", — пояснил Борисов.
В СССР серийно уже выпускались самолеты вертикального взлета и посадки. Всего было выпущено более 230 самолетов Як-38. Ему на смену должны были прийти Як-141. Однако в 2004 году программа была свернута. Самолет базировался на авианесущих крейсерах проекта 1143 ("Киев", "Минск", "Новороссийск", "Баку"), которые в свою очередь были проданы за рубеж.
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