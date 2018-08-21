На смену С-500: разработчик раскрыл подробности о российских ЗРК будущего

По словам Генерального директора ОАО «Концерн воздушно-космической обороны „Алмаз-Антей“, для зенитных ракетных систем будущего дальность не самым главным параметром.

По словам Новикова, сегодня в мире идет мощнейшее развитие как средств нападения, так и средств отражения и противодействия.

»Для систем будущего требуются другие качества, чем дальность. Дальности в 500 километров вполне достаточно для того, чтобы отогнать средства управления («АВАКСы», помехопостановщики»), для них требуются другие качества, которые я не вполне волен открывать», — сказал Новиков, отвечая на вопрос зрителей телеканала «Звезда»

Ранее сообщалось, что в состав зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-500 войдет комплекс противоракетной обороны, который сможет сбивать атакующие наземные объекты, баллистические ракеты средней дальности и даже боевые блоки межконтинентальных ракет.