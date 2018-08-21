Борисов спрогнозировал колоссальный экспортный спрос на танк «Армата»

"Безусловно, экспортный потенциал у этих новинок очень громадный. Но у нас так принято, пока техника не встанет на вооружение в наши Вооруженные силы, мы немножко попридерживаем ее для экспорта. Но я думаю, что экспортный потенциал у них просто колоссальный. Спрос будет очень хороший", — сказал Борисов.