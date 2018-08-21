Ещё
Борисов спрогнозировал колоссальный экспортный спрос на танк «Армата»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Борисов спрогнозировал колоссальный экспортный спрос на танк «Армата» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
КУБИНКА (Московская область), 21 авг — РИА Новости. Танк «Армата» и другая военная техника, создающаяся на базе этой платформы, будут иметь колоссальный спрос на экспортном рынке, заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов на открытии выставки «Армия-2018».
"Безусловно, экспортный потенциал у этих новинок очень громадный. Но у нас так принято, пока техника не встанет на вооружение в наши Вооруженные силы, мы немножко попридерживаем ее для экспорта. Но я думаю, что экспортный потенциал у них просто колоссальный. Спрос будет очень хороший", — сказал Борисов.
Последние новости
Новый автомат АК-308: технические характеристики Европейским путем. В президенты Украины идет консул-нацист из Германии "Загул украинских офицеров". С чем связано обострение в Донбассе
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь Тереховой покинула театр из-за секс-скандала18
Стая птиц сокрушила истребитель19
Кремль ответил на обвинения Microsoft46
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым86
Украинский газовый маршрут превращается в тупиковую ветку183
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
03:12
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель
Происшествия
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
03:27
Напротив посольства США в Москве вывесили баннер
Общество США
01:00
Изменившая Крыму Андреева возмутила россиян
Шоу-бизнес
00:45
По Кабулу нанесли ракетный удар
Происшествия Ближний Восток
00:56
«Его не приглашали!»: дочка наказала Михалкова
Шоу-бизнес
01:44
Меркель поставила Порошенко на место
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение