Борисов рассказал, на сколько «Армата» превосходит зарубежные танки

"Современные платформы «Армата», «Курганец», «Бумеранг», «Коалиция» по своим техническим характеристикам на 15-20-30% превосходят всех своих «одноклассников», то есть аналогичные образцы зарубежных стран", — сказал он.

"Безусловно, это новые платформы и чтобы запустить их в серию, нужно пройти очень серьезный цикл опытно-боевой эксплуатации. Практически все платформы, начиная с 2014 года, законтрактованы, то есть армия получила уже на боевую эксплуатацию необходимое количество образцов. И сегодня полным ходом идут испытания, а решения о серийных закупках примет Минобороны ", — добавил Борисов.

Он напомнил, что Минобороны заказало для опытно-боевой эксплуатации 100 танков «Армата».