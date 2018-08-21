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Борисов рассказал, на сколько «Армата» превосходит зарубежные танки
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Борисов рассказал, на сколько «Армата» превосходит зарубежные танки 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
КУБИНКА (Московская область), 21 авг — РИА Новости. Танк «Армата» и другая военная техника, создающая на базе этой платформы, превосходит характеристики зарубежных аналогов на 15-30 процентов, сообщил вице-премьер Юрий Борисов на открытии выставки «Армия-2018».
"Современные платформы «Армата», «Курганец», «Бумеранг», «Коалиция» по своим техническим характеристикам на 15-20-30% превосходят всех своих «одноклассников», то есть аналогичные образцы зарубежных стран", — сказал он.
"Безусловно, это новые платформы и чтобы запустить их в серию, нужно пройти очень серьезный цикл опытно-боевой эксплуатации. Практически все платформы, начиная с 2014 года, законтрактованы, то есть армия получила уже на боевую эксплуатацию необходимое количество образцов. И сегодня полным ходом идут испытания, а решения о серийных закупках примет Минобороны", — добавил Борисов.
Он напомнил, что Минобороны заказало для опытно-боевой эксплуатации 100 танков «Армата».
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