Второй фрегат «Адмирал Касатонов» передадут флоту в 2019 году

Головной корабль проекта 22350 «Адмирал Горшков» после многочисленных переносов сроков был передан ВМФ летом 2018 года.

"В 2019 году. На испытания планируем вывести до конца 2018 года", — сказал Пономарев, отвечая на вопрос корреспондента, когда фрегат «Адмирал Касатонов» передадут флоту.

Фрегаты проекта 22350 обладают водоизмещением в 4,5 тысячи тонн, длиной в 135 метров и шириной в 15 метров, скоростью хода до 29 узлов, дальностью плавания до 4,5 тысячи миль, автономностью до 30 суток. Экипаж — 180-210 человек. На вооружении фрегатов будут состоять корабельная артиллерийская установка А-192 «Армат» калибра 130 миллиметров, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр-НКЭ» и ЗРК «Полимент-Редут».