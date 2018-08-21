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Новые испытания ракеты «Брамос» воздушного базирования пройдут в этом году
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Новые испытания ракеты «Брамос» воздушного базирования пройдут в этом году 

ТАСС 28 минут назад
КУБИНКА, /Московская область/, 21 августа. /ТАСС/. Крылатую ракету «Брамос» воздушного базирования вновь испытают в этом году. Об этом во вторник сообщил ТАСС генеральный менеджер предприятия-производителя Правин Патхак на форуме «Армия-2018».
"Первое испытания ракеты «Брамос» воздушного базирования проводилось по морской цели. Второе — по наземной цели. Мы ожидаем, что оно будем проведено до конца 2018 года", — сказал он.
"Появление ракеты «Брамос» воздушного базирования даст нам возможность продавать больше как ракет, так и их платформ — самолетов Су-30 МКИ, которые находятся на вооружении армий многих стран", — отметил Патхак.
Он привел данные корпорации «Иркут», согласно которым ряд стран заинтересован в приобретении ракет «Брамос» воздушного базирования. «Это позволит России продавать больше самолетов, а СП „Брамос“ — больше ракет», — заявил представитель предприятия.
Кроме того, «Брамос» работает над созданием облегченной версии крылатой ракеты нового поколения, испытания которой намечены на 2020 год.
"Летные испытания ракеты «Брамос» NG ориентировочно начнутся в конце 2020 года и продлятся до трех лет", — сказал генеральный менеджер российско-индийского совместного предприятия.
"Мы пытаемся уменьшить нашу ракету более чем наполовину, — отметил Патхак. — Это позволит устанавливать ее на большее число носителей, в частности на истребители МиГ-29, которых у нас достаточно много, а также на истребители индийского производства".
С российской стороны в СП «Брамос» участвует реутовское НПО машиностроения.
Международный военно-технический форум «Армия-2018» откроется в подмосковной Кубинке во вторник и будет работать до 26 августа.
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