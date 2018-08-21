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Шойгу: взаимодействие в оборонной сфере является ключевым в отношениях РФ и Мьянмы
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Шойгу: взаимодействие в оборонной сфере является ключевым в отношениях РФ и Мьянмы 

ТАСС 28 минут назад
КУБИНКА /Московская область/, 21 августа. /ТАСС/. Военно-техническое сотрудничество является ключевой составляющей российско-мьянманских отношений, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главнокомандующим Вооруженными силами Мьянмы старшим генералом Мин Аунг Хлайном на полях Международного военно-технического форума «Армия-2018».
"Рассматриваем Мьянму в качестве стратегического партнера России в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе", — сказал Шойгу.
"С учетом формата нашей сегодняшней встречи предлагаю кратко обменяться мнениями по первоочередным вопросам двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Отмечу, что взаимодействие в оборонной сфере является ключевой составляющей всего комплекса российско-мьянманских отношений", — подчеркнул российский министр.
В свою очередь Хлайн отметил, что военное и военно— техническое сотрудничество России и Мьянмы укрепляется из года в год. «Мне приятно отметить, что наша команда участвовала в Армейских международных играх. Для нас участие в этих соревнованиях дает огромную базу для получения опыта по взаимодействию с российской армией», — добавил он.
Международный военно-технический форум «Армия-2018» откроется в подмосковной Кубинке во вторник и будет работать до 26 августа.
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