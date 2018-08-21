Ростех представил на «Армии-2018» модернизированную БМП-1АМ «Басурманин»

"Госкорпорация «Ростех» представила на форуме «Армия-2018» модернизированную боевую машину пехоты БМП-1АМ «Басурманин». Одна из самых популярных в мире боевых машин пехоты получила новый комплекс вооружений, современную электронику и более мощную силовую установку, что привело к существенному улучшению ее боевых характеристик", — сказали в пресс-службе.

Обновленная "Уралвагонзаводом" , входящим в Ростех, БМП-1АМ «Басурманин» оснащена 30-миллиметровым боевым модулем от БТР-82А с автоматической пушкой, пулеметом ПКТМ калибра 7,62-мм, системой управления огнем с комбинированным всесуточным зенитным прицелом, двухплоскостным стабилизатором вооружения, а также противотанковым комплексом «Метис». Подвижность машины улучшена за счет установки нового двигателя, также улучшена плавучесть и водоходность машины за счет установки водоизмещающих крыльев.

Как отметил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Сергей Абрамов , БМП-1 «получила, по сути, вторую жизнь». «Такой подход является привлекательным, в том числе для зарубежных заказчиков, так как апгрейд обходится значительно дешевле новой техники. Всего за время производства „Уралвагонзаводом“ было выпущено более 20 тыс. БМП-1. Почти две трети из них стоят на вооружении других стран», — добавил он.

Благодаря новому унифицированному боевому отделению «Басурманин» получил возможность эффективно поражать легкобронированную технику на дальностях до двух километров, а также низколетящие воздушные цели, в том числе беспилотники и вертолеты.

Международный военно-технический форум «Армия-2018» откроется в подмосковной Кубинке во вторник и будет работать до 26 августа.