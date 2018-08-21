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Ростех представил на «Армии-2018» модернизированную БМП-1АМ «Басурманин»
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Ростех представил на «Армии-2018» модернизированную БМП-1АМ «Басурманин» 

ТАСС 41 минуту назад
КУБИНКА /Московская область/, 21 августа. /ТАСС/. Ростех представил на «Армии-2018» модернизированную боевую машину пехоты БМП-1АМ «Басурманин». Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе корпорации.
"Госкорпорация «Ростех» представила на форуме «Армия-2018» модернизированную боевую машину пехоты БМП-1АМ «Басурманин». Одна из самых популярных в мире боевых машин пехоты получила новый комплекс вооружений, современную электронику и более мощную силовую установку, что привело к существенному улучшению ее боевых характеристик", — сказали в пресс-службе.
Обновленная "Уралвагонзаводом", входящим в Ростех, БМП-1АМ «Басурманин» оснащена 30-миллиметровым боевым модулем от БТР-82А с автоматической пушкой, пулеметом ПКТМ калибра 7,62-мм, системой управления огнем с комбинированным всесуточным зенитным прицелом, двухплоскостным стабилизатором вооружения, а также противотанковым комплексом «Метис». Подвижность машины улучшена за счет установки нового двигателя, также улучшена плавучесть и водоходность машины за счет установки водоизмещающих крыльев.
Как отметил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Сергей Абрамов, БМП-1 «получила, по сути, вторую жизнь». «Такой подход является привлекательным, в том числе для зарубежных заказчиков, так как апгрейд обходится значительно дешевле новой техники. Всего за время производства „Уралвагонзаводом“ было выпущено более 20 тыс. БМП-1. Почти две трети из них стоят на вооружении других стран», — добавил он.
Благодаря новому унифицированному боевому отделению «Басурманин» получил возможность эффективно поражать легкобронированную технику на дальностях до двух километров, а также низколетящие воздушные цели, в том числе беспилотники и вертолеты.
Международный военно-технический форум «Армия-2018» откроется в подмосковной Кубинке во вторник и будет работать до 26 августа.
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