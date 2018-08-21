Для охраны штабов и командных пунктов ЗВО создали специальные подразделения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 21 августа. / ТАСС /. Новые подразделения — батальон и роты обеспечения — созданы в составе Западного военного округа для охраны центров управления войсками — штабов, передвижных командных пунктов, сообщила во вторник ТАСС пресс-служба округа.

"Личный состав этих подразделений будет охранять повседневные места расположения штабов. Также в их задачу входит защита временных пунктов управления и пунктов управления на марше. Военнослужащие будут выдвигаться для обеспечения охраны полевых пунктов командования во время учений. Ранее эта функция была возложена на военнослужащих гарнизона", — рассказал ТАСС представитель округа.

Отмечается, что новые роты получили в свое пользование высокопроходимые автомобили, средства связи и ведения разведки.

Отдельно в округе подчеркнули, что в состав батальона обеспечения штаба, расквартированного в Петербурге, вошла рота почетного караула, участвующая в проведении различных воинских церемоний, ритуалов, встречах иностранных делегаций на высшем уровне.

Подразделения обеспечения будут дислоцироваться в Санкт— Петербурге, Ленинградской, Московской, Воронежской и Калининградской областях.