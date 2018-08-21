Отряд кораблей и судов Северного флота вошел в море Лаптевых

Накануне североморцы встретились с атомным ледоколом «50 лет Победы» и в его сопровождении преодолели ледовоопасные районы проливов Матисена и Вилькицкого.

Сегодня отряд боевых кораблей и вспомогательных судов Северного флота, выполняющий задачи арктического похода, вошёл в море Лаптевых.

Накануне североморцы встретились с атомным ледоколом «50 лет Победы» и в его сопровождении преодолели ледовоопасные районы проливов Матисена и Вилькицкого. Проход за ледоколом осуществлялся в строю кильватера. Корабли и суда шли друг за другом в определённом порядке. Непосредственно за ледоколом следовал флагман отряда — большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», затем — большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога».

Дизель-электрический ледокол Северного флота « Илья Муромец » осуществлял ледовую проводку группы судов обеспечения.

Маршрут движения по проливам был выбран в безопасном удалении от ледового поля и дрейфующих льдов. Перед проходом была проведена воздушная разведка с вертолёта Ка-27ПС.

В море Лаптевых отряд кораблей СФ проведёт ряд тактических учений.

Очередной арктический поход отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота начался 8 августа. За время перехода отряд прошел около 2000 морских миль.