Танк Т-14 на платформе «Армата» оборудовали «черным ящиком»

Бронетехнику производства «Уралвагонзавода» можно увидеть на МВФТ «Армия-2018» в КВЦ «Патриот».

Новейший российский танк Т-14 «Армата» оборудовали «бортовым самописцем». Об этом со ссылкой на пресс-службу «Уралвагонзавода», сообщил «Интерфакс»

В корпорации рассказали, что эта система позволяет хранить информацию, и фактически выполнять функции «черного ящика» и контролирует работу всех систем бронемашины.

Танк и другие машины на платформе «Армата» можно будет увидеть на МВТФ «Армия-2018», который проходит в конгрессно-выставочном центре «Патриот».

Сейчас бронетехника на этой платформе проходит испытания.