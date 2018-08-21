Танк Т-14 на платформе «Армата» оборудовали «черным ящиком» 

Бронетехнику производства «Уралвагонзавода» можно увидеть на МВФТ «Армия-2018» в КВЦ «Патриот».
Новейший российский танк Т-14 «Армата» оборудовали «бортовым самописцем». Об этом со ссылкой на пресс-службу «Уралвагонзавода», сообщил «Интерфакс».
В корпорации рассказали, что эта система позволяет хранить информацию, и фактически выполнять функции «черного ящика» и контролирует работу всех систем бронемашины.
Танк и другие машины на платформе «Армата» можно будет увидеть на МВТФ «Армия-2018», который проходит в конгрессно-выставочном центре «Патриот».
Сейчас бронетехника на этой платформе проходит испытания.
В феврале этого года Юрий Борисов, бывший заместитель министра обороны России (ныне вице-премьер), сказал, что у Минобороны есть контракт на поставку для испытаний двух батальонов танков Т-14 и батальона БМП Т-15.