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Министры обороны РФ и Буркина-Фасо подписали соглашение о сотрудничестве
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Министры обороны РФ и Буркина-Фасо подписали соглашение о сотрудничестве 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
КУБИНКА /Московская область/, 21 августа. /ТАСС/. Министры обороны России и Буркина-Фасо Сергей Шойгу и Жан-Клод Буда во вторник подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве, которое предусматривает обмен опытом миротворческой деятельности и борьбы с терроризмом.
Документ был подписан на полях Международного военно-технического форума «Армия-2018». По словам Шойгу, договор станет фундаментом развития отношений двух стран в оборонной сфере.
"Это позволит начать практическую реализацию наиболее важных направлений взаимодействия по совместной подготовке войск, обмену опытом миротворческой деятельности, борьбе с терроризмом", — сказал российский министр.
В свою очередь глава минобороны Буркина-Фасо подчеркнул особенную важность того, что заключение этого соглашения является конкретным знаком жизнеспособности, совершенствования двусторонних отношений, и говорит об их долгосрочном характере.
Шойгу поблагодарил коллегу за то, что его страна приняла приглашение посетить с визитом Россию и участвовать в Международном военно-техническом форуме «Армия-2018», который наряду с Армейскими международными играми и Московской конференцией по безопасности стал традиционным местом встречи военных руководителей различных государств. «Считаем Буркина-Фасо перспективным партнером России в Западно-Африканском регионе», — сказал российский министр.
Международный военно-технический форум «Армия-2018» откроется в подмосковной Кубинке во вторник и будет работать до 26 августа.
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