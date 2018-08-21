Министры обороны РФ и Буркина-Фасо подписали соглашение о сотрудничестве

Документ был подписан на полях Международного военно-технического форума «Армия-2018». По словам Шойгу, договор станет фундаментом развития отношений двух стран в оборонной сфере.

"Это позволит начать практическую реализацию наиболее важных направлений взаимодействия по совместной подготовке войск, обмену опытом миротворческой деятельности, борьбе с терроризмом", — сказал российский министр.

В свою очередь глава минобороны Буркина-Фасо подчеркнул особенную важность того, что заключение этого соглашения является конкретным знаком жизнеспособности, совершенствования двусторонних отношений, и говорит об их долгосрочном характере.

Шойгу поблагодарил коллегу за то, что его страна приняла приглашение посетить с визитом Россию и участвовать в Международном военно-техническом форуме «Армия-2018», который наряду с Армейскими международными играми и Московской конференцией по безопасности стал традиционным местом встречи военных руководителей различных государств. «Считаем Буркина-Фасо перспективным партнером России в Западно-Африканском регионе», — сказал российский министр.

Международный военно-технический форум «Армия-2018» откроется в подмосковной Кубинке во вторник и будет работать до 26 августа.