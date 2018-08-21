Договор о поставке МиГ-35 подпишут на днях 

Договор о поставке Воздушно-космическим силам РФ истребителей МиГ-35 будет заключен в ближайшее время. Контракт будет подписан на форуме «Армия-2018», который открылся 21 августа.
Информацию об этом высокопоставленный источник в авиастроительной отрасли сообщил РИА Новости, не уточнив о какой партии идет речь.
Как писал News.ru, контракт на поставку российской армии истребителей Су-57, выпускаемых Объединенной авиастроительной корпорацией, планируется подписать в ближайшие дни. Об этом заявил глава ОАК Юрий Слюсарь. Всего в войска будут направлены 12 машин.