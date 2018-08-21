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Россия и Буркина-Фасо подписали соглашение о военном сотрудничестве
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Россия и Буркина-Фасо подписали соглашение о военном сотрудничестве 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КУБИНКА (Московская обл), 21 авг — РИА Новости. Министры обороны России и Буркина-Фасо Сергей Шойгу и Жан-Клод Буда подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве, которое предусматривает обмен опытом миротворческой деятельности и борьбы с терроризмом.
Соглашение было подписано на полях международного военно-технического форума «Армия-2018». По словам Шойгу, соглашение станет фундаментом развития отношений двух стран в оборонной сфере.
"Это позволит начать практическую реализацию наиболее важных направлений взаимодействия по совместной подготовке войск, обмену опытом миротворческой деятельности, борьбе с терроризмом", — сказал российский министр.
В свою очередь глава минобороны Буркина-Фасо подчеркнул особенную важность того, что заключение этого соглашения является конкретным знаком жизнеспособности, совершенствования двусторонних отношений и говорит об их долгосрочном характере.
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