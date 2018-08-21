Россия и Буркина-Фасо подписали соглашение о военном сотрудничестве

Соглашение было подписано на полях международного военно-технического форума «Армия-2018». По словам Шойгу, соглашение станет фундаментом развития отношений двух стран в оборонной сфере.

"Это позволит начать практическую реализацию наиболее важных направлений взаимодействия по совместной подготовке войск, обмену опытом миротворческой деятельности, борьбе с терроризмом", — сказал российский министр.