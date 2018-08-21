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Самолёты над Новосибирском: Путин устроил внезапную проверку военным
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Самолёты над Новосибирском: Путин устроил внезапную проверку военным 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
У новосибирских военных началась внезапная проверка боеготовности.
ТАСС со ссылкой на министра обороны России Серегя Шойгу, что проверка проводится по поручению президента и верховного главновокомандующего Владимира Путина.
«Глава Минобороны отметил, что в преддверии масштабных маневров «Восток-2018» на восточном театре военных действий проводится комплекс из 16 учений. По его словам, с 05:00 мск органы военного управления с соединениями и воинскими частями ЦВО, ВВО, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации «приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности»», — сообщает ТАСС. По информации агентства, проверка будет идти до 25 августа.
Сегодня, 21 августа, над Новосибирском беспрерывно кружат военные самолёты. В пресс-службе ЦВО информацию о внезапной проверке подтвердили, пообещав прокомментировать ситуацию позже.
Боевые самолёты часто летают над центром города на малой высоте — в аэропорту Толмачёво они дозаправляются.
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