Россия и ЦАР подписали соглашение о военном сотрудничестве

По оценке Шойгу, реализация соглашения «будет способствовать укреплению связей в оборонной сфере».

Койяра в свою очередь выразила надежду, что договор станет основой для подготовки национальных Вооруженных сил, не уточняя, будут ли они готовиться в России или российскими специалистами в Африке.