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Россия и ЦАР подписали соглашение о военном сотрудничестве
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Россия и ЦАР подписали соглашение о военном сотрудничестве 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КУБИНКА (Московская область), 21 авг — РИА Новости. Россия и Центральноафриканская республика (ЦАР) во вторник подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве.
Церемония состоялась в рамках военно-технического форума «Армия-2018» в подмосковной Кубинке. Подписи под документом поставили глава российского военного ведомства Сергей Шойгу и его коллега из ЦАР Мари Ноэль Койяра.
По оценке Шойгу, реализация соглашения «будет способствовать укреплению связей в оборонной сфере».
Койяра в свою очередь выразила надежду, что договор станет основой для подготовки национальных Вооруженных сил, не уточняя, будут ли они готовиться в России или российскими специалистами в Африке.
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