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Новинки на военном форуме «Армия-2018»
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Новинки на военном форуме «Армия-2018» 

Авторадио 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Международный военно-технический форум «Армия-2018» стал самым масштабным за всю свою историю. В первую очередь, по количеству представленных образцов вооружения и техники. В этом году на выставке 26 тысяч экспонатов. В прошлом году их было 18 тысяч. Среди бронетехники безусловным хитом стала тяжёлая боевая машина пехоты Т-15 с новым боевым модулем «Кинжал», а также сверхзвуковыми противотанковыми ракетами «Атака». БМП создана корпорацией «Уралвагонзавод». Концерн ВКО «Алмаз-Антей» представил новейший зенитный ракетный комплекс «Бук-М3». В этой модификации применена новая ракета, а их количество увеличено с четырёх до шести на одной машине. Дальность поражения до 70 км. А вот концерн «Калашников» представил управляемый прямоходящий робот с рабочим названием «Игорек». Машина в высоту 4 метра, состоит из кабины, где должен сидеть водитель, а также металлических рук и ног.
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