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Названо число закупленных армией «Армат»
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Названо число закупленных армией «Армат» 

Деловая газета «Взгляд» 23 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Минобороны подписало с «Уралвагонзаводом» контракт на поставку 132 танков Т-14 и БМП Т-15, созданных на платформе «Арматы», сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.
«На сегодня подписан контракт на 132 машины Т-14 и Т-15. Первые девять машин мы получим уже в этом году», — передает ТАСС его слова.
Поставки, как ожидается, завершатся до 2021 года.
Ранее уже сообщалось о заключении контрактов на поставку первых танков «Армата» в войска. Говорилось о 100 танках до 2020 года.
Между тем, военный эксперт Василий Кашин заявлял газете ВЗГЛЯД, что «Армата» пока сырая для того, чтобы ее закупать в армию.
В Минобороны в ответ заверили в надежности «Арматы».
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