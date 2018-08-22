Названо число закупленных армией «Армат»

«На сегодня подписан контракт на 132 машины Т-14 и Т-15. Первые девять машин мы получим уже в этом году», — передает ТАСС его слова.

Поставки, как ожидается, завершатся до 2021 года.

Ранее уже сообщалось о заключении контрактов на поставку первых танков «Армата» в войска. Говорилось о 100 танках до 2020 года.

В Минобороны в ответ заверили в надежности «Арматы».