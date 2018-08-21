На «Армии-2018» показали бой БМП «Басурманин» и танка Т-90М

"В ходе показа возможностей новейшей российской военной техники впервые перед иностранными наблюдателями был проведен показательный бой модернизированных танков Т-90М, Т-80БВМ, боевой машины пехоты БМП-1АМ «Басурманин», зенитной установки ЗУ-23М «Спарка» и сверхлегкой ударной машины багги «Эскадрон», — говорится в сообщении пресс-центра форума.

Кроме того, робототехнический комплекс «Нерехта» вел огонь из 12,7-миллиметрового пулемета «Корд», позволяющего стрелять в дистанционном режиме непрерывными очередями (600-750 выстрелов в минуту).