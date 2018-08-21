На «Армии-2018» показали бой БМП «Басурманин» и танка Т-90М 

ПОЛИГОН АЛАБИНО (Московская область), 21 авг — РИА Новости. Иностранные гости международного военно-технического форума «Армия-2018» в присутствии министра обороны России Сергея Шойгу впервые увидели в показательном бою танк Т-90М, боевую машину пехоты БМП-1АМ «Басурманин», зенитную установку ЗУ-23М «Спарка», а также другие образцы новейшей техники.
"В ходе показа возможностей новейшей российской военной техники впервые перед иностранными наблюдателями был проведен показательный бой модернизированных танков Т-90М, Т-80БВМ, боевой машины пехоты БМП-1АМ «Басурманин», зенитной установки ЗУ-23М «Спарка» и сверхлегкой ударной машины багги «Эскадрон», — говорится в сообщении пресс-центра форума.
Кроме того, робототехнический комплекс «Нерехта» вел огонь из 12,7-миллиметрового пулемета «Корд», позволяющего стрелять в дистанционном режиме непрерывными очередями (600-750 выстрелов в минуту).
Также свои возможности показали другие средства сухопутных войск — бронеавтомобили «Тигр-М», «Рысь», самоходная артиллерийско-минометная установка «Нона-С», зенитная самоходная установка «Шилка-М4», самоходное артиллерийское орудие 2С34 «Хоста», модернизированная боевая машина пехоты БМП-2 с боевым отделением «Бережок», а также линейка армейских грузовиков и тягачей на базе «Урал» и "Камаз".