БМП на платформе «Армата» с 57-мм пушкой представили на «Армии-2018»

На форуме «Армия-2018» представлена БМП на базе платформы «Армата» с 15-мм пушкой, сообщает корреспондент «Звезды».

Боевая машина пехоты Т-15 на платформе «Армата» получила боевой модуль АУ-220М, который включает в себя 57-мм модуль и сверхзвуковые противотанковые ракеты.

Ранее БМП оснащалась 30-мм орудием и противотанковым комплексом «Корнет».

БМП Т-15 — первая в России тяжелобронированная боевой машиной пехоты. Создана для ведения боевых действий и транспортировки военнослужащих. Пробеговые испытания машина завершила в прошлом году.