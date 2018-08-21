БМП на платформе «Армата» с 57-мм пушкой представили на «Армии-2018» 

На форуме «Армия-2018» представлена БМП на базе платформы «Армата» с 15-мм пушкой, сообщает корреспондент «Звезды».
Боевая машина пехоты Т-15 на платформе «Армата» получила боевой модуль АУ-220М, который включает в себя 57-мм модуль и сверхзвуковые противотанковые ракеты.
Ранее БМП оснащалась 30-мм орудием и противотанковым комплексом «Корнет».
БМП Т-15 — первая в России тяжелобронированная боевой машиной пехоты. Создана для ведения боевых действий и транспортировки военнослужащих. Пробеговые испытания машина завершила в прошлом году.
В феврале текущего года сообщалось, что Министерство обороны РФ подписало контракт на поставку батальона новых БМП. Решение о массовых закупках машин будет принято после их проверки в реальных условиях.