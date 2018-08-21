Российская армия получит танк Т-90М «Прорыв» в следующем году

Поставки модернизированных танков Т-90М «Прорыв» начнутся в 2019 году, сообщает пресс-служба Уралвагоназавода.

Контракт на поставку партии Т-90М подписан на форуме «Армия-2018», первые танки должны поступить в войска в 2019 году.

Т-90М имеет новый модуль который оборудован 125-мм пушкой повышенной живучести и точности.

Кроме того, танк оснащен дистанционно-управляемой пулеметной установкой калибра 12,7 мм.

Высокоавтоматизированная цифровая система управления огнем, обеспечивая поиск поиск, распознавание, автосопровождение и поражение целей.