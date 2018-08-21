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Российская армия получит танк Т-90М «Прорыв» в следующем году
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Российская армия получит танк Т-90М «Прорыв» в следующем году 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Поставки модернизированных танков Т-90М «Прорыв» начнутся в 2019 году, сообщает пресс-служба Уралвагоназавода.
Контракт на поставку партии Т-90М подписан на форуме «Армия-2018», первые танки должны поступить в войска в 2019 году.
Т-90М имеет новый модуль который оборудован 125-мм пушкой повышенной живучести и точности.
Кроме того, танк оснащен дистанционно-управляемой пулеметной установкой калибра 12,7 мм.
Высокоавтоматизированная цифровая система управления огнем, обеспечивая поиск поиск, распознавание, автосопровождение и поражение целей.
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