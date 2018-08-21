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Из «Деривации-ПВО» сделают зенитного робота
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Из «Деривации-ПВО» сделают зенитного робота 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Нижегородский ЦНИИ «Буревестник», разработчик самоходной зенитной установки «Деривация-ПВО», создаст роботизированную версию комплекса.
— «Деривация-ПВО» изначально создавалась под автоматический режим. Оператор находится вне боевого модуля, весь цикл боевой работы производится без него. Человек лишь выбирает цель и дает команду на открытие огня. Для создания полностью роботизированного комплекса необходимо провести работы по дистанционному управлению шасси и боевой машиной в целом, их начало запланировано, — рассказал ТАСС генеральный директор «Буревестника» Григорий Закаменных.
Самоходная зенитная артустановка «Деривация-ПВО» впервые публично демонстрируется на форуме «Армия-2018». Нижегородский боевой модуль с 57-миллиметровой пушкой установили на шасси БМП-3, снабдив машину дополнительными блоками динамической защиты. Помимо классических зенитных, бронебойных и осколочно-трассирующих снарядов комплекс использует новые управляемые и многофункциональные боеприпасы с дистанционным взрывателем.
Система предназначена для борьбы с тактическими самолетами, вертолетами огневой поддержки, крылатыми ракетами, ракетами класса «воздух-поверхность», беспилотниками. «Деривация» также способна эффективно поражать реактивные системы залпового огня, легкобронированную технику и живую силу противника. Машина прохходит государственные испытания.
Тем временем
Начались предварительные испытания еще трех нижегородских разработок, сообщил Закаменных. Это колесная 120-мм САУ «Флокс», самоходная артустановка аналогичного калибра «Магнолия» на двухзвенном гусеничном шасси и 82-мм миномет «Дрок» на базе КамАЗ.
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