Морские пехотинцы ЧФ приняли Военную присягу на мемориальном комплексе «35-я береговая батарея» в Севастополе

Затем состоялась встреча представителей командования бригады морской пехоты Черноморского флота с родителями военнослужащих.

Севастополе на территории легендарной 35-й береговой батареи, вписавшей одну из ярких и героических страниц в летопись второй 250-дневной обороны Севастополя, состоялась церемония принятия Военной присяги молодым пополнением отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Черноморского флота.

Молодых воинов с этим важным событием в их жизни поздравили ветераны Великой Отечественной войны и Военно-Морского Флота, руководство музейного комплекса «35-я береговая батарея», представители общественных организаций, а также родные и близкие военнослужащих.

Церемония началась с выноса Государственного флага Российской Федерации и флага Военно-Морского Флота России. Каждому из принявших присягу военнослужащих командиры взводов вручили черный берет. Морские пехотинцы исполнили Гимн Российской Федерации и почтили минутой молчания подвиг погибших в боях за Севастополь.

После завершения ритуала принятия Военной присяги состоялась встреча представителей командования бригады морской пехоты Черноморского флота с родителями военнослужащих.