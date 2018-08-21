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Морские пехотинцы ЧФ приняли Военную присягу на мемориальном комплексе «35-я береговая батарея» в Севастополе
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Морские пехотинцы ЧФ приняли Военную присягу на мемориальном комплексе «35-я береговая батарея» в Севастополе 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Затем состоялась встреча представителей командования бригады морской пехоты Черноморского флота с родителями военнослужащих.
В Севастополе на территории легендарной 35-й береговой батареи, вписавшей одну из ярких и героических страниц в летопись второй 250-дневной обороны Севастополя, состоялась церемония принятия Военной присяги молодым пополнением отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Черноморского флота.
Молодых воинов с этим важным событием в их жизни поздравили ветераны Великой Отечественной войны и Военно-Морского Флота, руководство музейного комплекса «35-я береговая батарея», представители общественных организаций, а также родные и близкие военнослужащих.
Церемония началась с выноса Государственного флага Российской Федерации и флага Военно-Морского Флота России. Каждому из принявших присягу военнослужащих командиры взводов вручили черный берет. Морские пехотинцы исполнили Гимн Российской Федерации и почтили минутой молчания подвиг погибших в боях за Севастополь.
После завершения ритуала принятия Военной присяги состоялась встреча представителей командования бригады морской пехоты Черноморского флота с родителями военнослужащих.
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