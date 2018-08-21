В России планируют начать модернизацию всего парка БМП-1 в этом году

Первый модернизированный образец данной машины представлен на открывшемся во вторник форуме «Армия-2018».

"Принято решение о модернизации российского парка БМП-1. Работы по продлению ресурса и повышению боевой мощи этих машин планируем начать в этом году", — сказал собеседник агентства.

На обновленную БМП-1 будут ставить боевое отделения от БТР-82А с 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ. По своим боевым характеристикам пушка 2А72 практически идентична своей предшественнице 2А42, которой вооружали БМП-2 и ставят на ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28Н.

"Благодаря новому унифицированному боевому отделению БМП-1 получила возможность эффективно действовать против живой силы, легкобронированной техники на дальностях до двух километров, а также может поражать низколетящие вертолеты", — добавил представитель компании.