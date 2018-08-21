Российские «Аллигаторы» получат новую систему взаимодействия с наземными частями

Первый модернизированный вертолет поднимется в воздух в сентябре.

Ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», оснащенный обновленной системой взаимодействия с наземными подразделениями, поднимется в воздух в сентябре. Об этом «Звезде» рассказал генеральный директор, главный конструктор прицельно-навигационных систем ЗАО «Гефест и Т» Александр Панин

«В середине сентября в воздух поднимется вертолет Ка-52 с новым оборудованием», — рассказал Панин в выездной студии «Звезды» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018».

Он уточнил, что при разработке нового оборудования главной задачей являлось улучшение межвидового взаимодействия наземных подразделений и боевой авиации.

МВТФ «Армия-2018» проходит с 21 по 26 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот». Форум будет включать в себя экспозиционную и динамическую программу, а также научно-деловую программу, и программы военно-патриотических, культурно-художественных и протокольных мероприятий.