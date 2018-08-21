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Российские «Аллигаторы» получат новую систему взаимодействия с наземными частями
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Российские «Аллигаторы» получат новую систему взаимодействия с наземными частями 

ТК «Звезда» 22 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Первый модернизированный вертолет поднимется в воздух в сентябре.
Ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», оснащенный обновленной системой взаимодействия с наземными подразделениями, поднимется в воздух в сентябре. Об этом «Звезде» рассказал генеральный директор, главный конструктор прицельно-навигационных систем ЗАО «Гефест и Т» Александр Панин.
«В середине сентября в воздух поднимется вертолет Ка-52 с новым оборудованием», — рассказал Панин в выездной студии «Звезды» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018».
Он уточнил, что при разработке нового оборудования главной задачей являлось улучшение межвидового взаимодействия наземных подразделений и боевой авиации.
МВТФ «Армия-2018» проходит с 21 по 26 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот». Форум будет включать в себя экспозиционную и динамическую программу, а также научно-деловую программу, и программы военно-патриотических, культурно-художественных и протокольных мероприятий.
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