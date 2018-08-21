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Вертолет Ми-28НЭ получил дальнобойные ракеты и беспилотники
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Вертолет Ми-28НЭ получил дальнобойные ракеты и беспилотники 

Российская Газета 29 минут назад
Фото: Российская Газета
— «Ночной охотник» оснащен новой противотанковой управляемой ракетой «Хризантема-М» с двухканальной системой наведения. Применение этой ракеты позволит увеличить дальность поражения бронированных целей до 10 километров", — сообщили в холдинге «Вертолеты России».
Модернизированный Ми-28НЭ также получил управляемые ракеты «Атака» с лазерной системой наведения и возможность применения авиационных бомб весом до 500 килограммов.
Экипаж экспортной версии вертолета теперь может взаимодействовать в полете с беспилотниками и управлять дронами дистанционно. Для этой цели Ми-28ЭН оснастили специальными средствами связи. Модернизация также коснулась мощности двигателя и лопастей, за счет чего улучшились летно-технические характеристики в условиях высокогорья и жаркого климата. Повысилась крейсерская скорость вертолета и расширились возможности по выполнению в полете фигур сложного пилотажа.
По словам гендиректора «Вертолетов России» Андрея Богинского, проведенные работы по модернизации значительно расширили возможности Ми-28НЭ и открыли новые перспективы для экспортных поставок.
Отметим, что главным преимущество ударного вертолета «Ночной охотник» является усиленная бронезащита кабины экипажа и основных узлов машины. В результате чего повысилась устойчивость машины к боевым повреждениям. Вертолет оснащен современным высокоточным комплексом управляемого и неуправляемого вооружения.
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