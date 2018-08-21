Под Пензой по тревоге подняли ракетные комплексы «БУК»

Пензенской области подразделения бригады, на вооружении которых стоят зенитные ракетные комплексы «Бук-М2», привели в высшую степень боевой готовности.

Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа Минобороны России, войска подняты по тревоге и совершают марш на штатной военной технике в назначенные районы.

Им предстоит отработать противодействие диверсионно-разведывательным группам и средствам воздушного нападения, преодолеть «зараженные» участки местности. Расчеты проведут учения по прикрытию критически важных объектов в регионе с помощью зенитных ракетных комплексов «Бук-М2».

Как ранее сообщило ТАСС, внезапная проверка боеготовности началась в соединениях и воинских частях Центрального и Восточного военных округов. В преддверии масштабных маневров «Восток-2018» на восточном театре военных действий проводится комплекс из 16 учений. Учения продлятся до 25 августа.