Шойгу осмотрел Су-57, комплекс «Кинжал» и другую авиатехнику перед открытием «Армии-2018» 

Министру обороны представили сверхзвуковой истребитель МиГ-31БП с комплексом «Кинжал», многоцелевой истребитель Су-57, военно-транспортный вертолет Ми-171Ш.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу перед открытием форума «Армия-2018» осмотрел выставку новейшей авиационной техники на аэродроме Кубинка, в том числе истребитель пятого поколения Су-57 и комплекс «Кинжал».
Министру обороны представили сверхзвуковой истребитель МиГ-31БП с комплексом «Кинжал», многоцелевой истребитель Су-57, военно-транспортный вертолет Ми-171Ш с расширенными возможностями. Кроме того главе Минобороны доложили о тактико-технических характеристиках новой военной техники и вооружения.
Исполнительный директор Московского вертолетного завода имени Миля Сергей Романенко рассказал Шойгу, что с силами специальных операций была создана рабочая группа с целью соединить оборудование вертолета Ми-171Ш со снаряжением спецназа и обеспечить повышение эффективности его высадки и применения.
Он также отметил, что вертолет оснащен штатным неуправляемым ракетным вооружением, стрелково-пушечным и бомбардировочным вооружением. Кроме того, вертолет имеет возможность использования управляемых ракет «Атака-В», которые имеют дальность применения до шести километров.
Шойгу на аэродроме также ознакомился с работой мобильного стартового диспетчерского пункта «Сварог», предназначенного для организации временного диспетчерского обслуживания на временных вертолетных площадках и необслуживаемых аэродромах. Также главе Минобороны была представлена работа комплекса технических средств охраны «Стрелец-Часовой», которые обеспечивают безопасность режимных объектов.
Международный военно-технический форум «Армия-2018» пройдет с 21 по 26 августа в Подмосковье. Основная программа форума будет проведена на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот», а также на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка и озере Комсомольском.