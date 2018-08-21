Шойгу осмотрел Су-57, комплекс «Кинжал» и другую авиатехнику перед открытием «Армии-2018»

Министру обороны представили сверхзвуковой истребитель МиГ-31БП с комплексом «Кинжал», многоцелевой истребитель Су-57, военно-транспортный вертолет Ми-171Ш.

Министру обороны представили сверхзвуковой истребитель МиГ-31БП с комплексом «Кинжал», многоцелевой истребитель Су-57, военно-транспортный вертолет Ми-171Ш с расширенными возможностями. Кроме того главе Минобороны доложили о тактико-технических характеристиках новой военной техники и вооружения.

Он также отметил, что вертолет оснащен штатным неуправляемым ракетным вооружением, стрелково-пушечным и бомбардировочным вооружением. Кроме того, вертолет имеет возможность использования управляемых ракет «Атака-В», которые имеют дальность применения до шести километров.

Шойгу на аэродроме также ознакомился с работой мобильного стартового диспетчерского пункта «Сварог», предназначенного для организации временного диспетчерского обслуживания на временных вертолетных площадках и необслуживаемых аэродромах. Также главе Минобороны была представлена работа комплекса технических средств охраны «Стрелец-Часовой», которые обеспечивают безопасность режимных объектов.