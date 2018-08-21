Смена калибра: Тяжелая БМП Т-15 с новой пушкой станет грозой танков

Новый вариант БМП, представленный на международном военно-техническом форуме «Армия-2018», гармонично сочетает в себе высокую стойкость к средствам поражения, которая обеспечивается мощным многослойным бронированием, динамической и активной видами защиты. Экипаж и десант, для которых созданы комфортные условия, располагаются в специальной защищенной капсуле.

Исключительные характеристики маневренности достигаются за счет уникальной подвески и многотопливного 1500-сильного Х-образного двигателя. Во время марша по шоссе скорость составляет более 70 км/ч.

По сравнению с ранее представленным на Параде на Красной площади и на выставке в Нижнем Тагиле вариантом, вооруженным 30-мм пушкой, Т-15 имеет 57-мм орудие. Благодаря этому усилена огневая мощь, позволяющая успешно бороться не только с самыми тяжелобронированными иностранными БМП и БТР, но даже с основными боевыми танками. Ни «Леопард-2», ни «Абрамс» или «Леклерк» с «Челленджером» не смогут уцелеть, если им в борта попадут несколько снарядов, выпущенных из такой российской пушки.

К тому же данное орудие приспособлено к применению «умных» снарядов, которые можно подрывать дистанционно, например над группой пехоты, расчетом ПТУР Javeline и др.

Пушечное вооружение дополнено сверхзвуковыми противотанковыми ракетами «Атака», которые могут оснащаться не только тандемными кумулятивными боевыми частями, но и иметь осколочно-фугасные или объемно-детонирующие боеголовки.

Т-15 отличается современной системой управления огнем, состоящей из многоканальных прицелов наводчика-оператора и командира. Средства связи имеют высокий уровень защиты. БМП оборудована спутниковой навигацией и подключена к автоматизированной системе управления войсками.

Благодаря всему вышеперечисленному российская тяжелая боевая машина пехоты сможет эффективно выполнять боевые задачи на современном поле боя в ближайшие десятилетия.