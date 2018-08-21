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Украинский от носа до хвоста: Очередная отечественная разработка Киева в небе
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Украинский от носа до хвоста: Очередная отечественная разработка Киева в небе 

Украина.ру 40 минут назад
Фото: Украина.ру
В Украине на военном полигоне провели государственные испытания опытного образца неуправляемой авиационной ракеты калибра 80 мм «Оскол». Об этом сообщил оператор «Военного телевидения Украины» Александр Штупун в Facebook.
«На одном из военных полигонов Вооруженных сил Украины испытательной бригадой Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники в Чернигове с вертолета типа Ми-8 было применено почти триста ракет РС-80 «Оскол»», — сообщил он.
Исполняющий обязанности руководителя Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники Владимир Башинский отметил, что «изделие РС-80 „Оскол“ является полностью отечественной разработкой, все комплектующие также украинского производства».
Во время трехдневных испытаний, как отметил Штупун, подтверждены основные тактико-технические характеристики этих авиационных ракет и возможность применения данного вида вооружения с вертолетов типа Ми-8.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко поставил задачу по серийному производству крылатых ракет.
Во вторник, 14 августа, секретарь СНБО Александр Турчинов ознакомился с новыми разработками и технологией изготовления современного ракетного оружия на Государственном киевском конструкторском бюро «Луч», а также обсудил задачи по реализации ракетной программы Украины.
Так же в свое время украинцы хвалили танк для городских боев «Азовец». В начале мая стало известно, что испытания танка приостановлены из-за некачественной оптики — вместо специальных камер на бронемашину установили «видеоглазки» от домофонов.
Испытания ракет все активнее проводятся под выборы президента в качестве еще одного аргумента эффективности Петра Порошенко в качестве главы государства и Главнокомандующего Вооруженными силами Украины.
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