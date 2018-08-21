Шойгу осмотрел Су-57, комплекс «Кинжал» и другую авиатехнику перед открытием «Армии-2018»

Руководители промышленности представили главе военного ведомства многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57, сверхзвуковой истребитель МиГ-31БП с комплексом «Кинжал», военно-транспортный вертолет Ми-171Ш с расширенными возможностями, а также доложили о тактико-технических характеристиках нового вооружения и военной техники.

Сергей Романенко. "С силами специальных операций создана рабочая группа с целью соединить оборудование вертолета Ми-171Ш со снаряжением спецназа и обеспечить повышение эффективности его высадки и применения", — рассказал министру исполнительный директор Московского вертолетного завода имени Миля

По его словам, вертолет оснащен штатным неуправляемым ракетным вооружением, бомбардировочным вооружением, стрелково-пушечным. Также имеется возможность использования управляемых ракет «Атака-В», имеющих дальность применения до шести км.

Кроме того, на аэродроме Шойгу ознакомился с работой мобильного стартового диспетчерского пункта «Сварог», который предназначен для организации временного диспетчерского обслуживания на необслуживаемых аэродромах и временных вертолетных площадках. Также министру представили работу комплекса технических средств охраны «Стрелец-Часовой» для обеспечения безопасности режимных объектов.

Международный военно-технический форум «Армия-2018» откроется в подмосковной Кубинке во вторник и будет работать до 26 августа.