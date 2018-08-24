Источник: истребитель Су-57 наделят искусственным интеллектом

КУБИНКА , 24 авг — РИА Новости . Российский истребитель пятого поколения Су-57 получит искусственный интеллект, который приблизит его к перспективным беспилотным самолетам шестого поколения, заявил РИА Новости источник в авиационной промышленности.

Контракт на поставку двух предсерийных Су-57 был подписан 22 августа на полях форума «Армия-2018».

"На серийных самолетах Су-57 планируется отработать систему искусственного интеллекта, которая вплотную приблизит эту машину к беспилотникам шестого поколения. Отдельно отмечаем комплексную систему управления и обзорно-прицельное оборудование, которые именно на этом летательном аппарате будут доведены полностью до автоматического режима боевого применения", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на Су-57 также отработают перспективный бортовой комплекс обороны, включающий в себя новые частоты и режимы работы.