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Источник: истребитель Су-57 наделят искусственным интеллектом
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Источник: истребитель Су-57 наделят искусственным интеллектом 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
КУБИНКА, 24 авг — РИА Новости. Российский истребитель пятого поколения Су-57 получит искусственный интеллект, который приблизит его к перспективным беспилотным самолетам шестого поколения, заявил РИА Новости источник в авиационной промышленности.
Контракт на поставку двух предсерийных Су-57 был подписан 22 августа на полях форума «Армия-2018».
"На серийных самолетах Су-57 планируется отработать систему искусственного интеллекта, которая вплотную приблизит эту машину к беспилотникам шестого поколения. Отдельно отмечаем комплексную систему управления и обзорно-прицельное оборудование, которые именно на этом летательном аппарате будут доведены полностью до автоматического режима боевого применения", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на Су-57 также отработают перспективный бортовой комплекс обороны, включающий в себя новые частоты и режимы работы.
Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, мониторинга воздушного пространства на большом удалении от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника. Первый полет самолета состоялся в начале 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.
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