На форуме «Армия-2018» показали военную технику сирийских террористов

Многие транспортные средства были переоборудованы боевиками под военные цели в кустарных условиях. В частности, на форуме продемонстрировали «джихадмобили», оснащённые пулемётами пикапы и техника с металлической обшивкой.