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На форуме «Армия-2018» показали военную технику сирийских террористов
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На форуме «Армия-2018» показали военную технику сирийских террористов
RT на русском
22 августа 2018
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Многие транспортные средства были переоборудованы боевиками под военные цели в кустарных условиях. В частности, на форуме продемонстрировали «джихадмобили», оснащённые пулемётами пикапы и техника с металлической обшивкой.
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