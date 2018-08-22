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На форуме «Армия-2018» показали военную технику сирийских террористов
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На форуме «Армия-2018» показали военную технику сирийских террористов 

RT на русском 22 августа 2018
Многие транспортные средства были переоборудованы боевиками под военные цели в кустарных условиях. В частности, на форуме продемонстрировали «джихадмобили», оснащённые пулемётами пикапы и техника с металлической обшивкой.
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