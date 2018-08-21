Воробьев заявил, что оборонные предприятия в Подмосковье должны развиваться

Все оборонные предприятия в Подмосковье должны иметь перспективу, сообщил во вторник на заседании регионального правительства губернатор Московской области Андрей Воробьев

«Сегодня в парке «Патриот» начинает работать большая выставка военной техники. Обращаю внимание, что в Подмосковье большое количество предприятий, ряд из них градообразующих. Очень важно, чтобы все эти предприятия были в хорошем тонусе, работали, имели перспективу», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что на предприятиях работают порядка 137 тысяч человек.