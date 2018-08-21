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Воробьев заявил, что оборонные предприятия в Подмосковье должны развиваться
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Воробьев заявил, что оборонные предприятия в Подмосковье должны развиваться 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Все оборонные предприятия в Подмосковье должны иметь перспективу, сообщил во вторник на заседании регионального правительства губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Сегодня в парке «Патриот» начинает работать большая выставка военной техники. Обращаю внимание, что в Подмосковье большое количество предприятий, ряд из них градообразующих. Очень важно, чтобы все эти предприятия были в хорошем тонусе, работали, имели перспективу», — сказал Воробьев.
Он подчеркнул, что на предприятиях работают порядка 137 тысяч человек.
Четвертый международный военно-технический форум и выставка «Армия-2018» откроется в подмосковной Кубинке во вторник, мероприятия продлятся по 26 августа. Свои экспозиции на форуме представят свыше 820 предприятий в составе около 4 тысяч экспонатов, а министерство обороны продемонстрирует около 310 единиц вооружения военной техники.
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