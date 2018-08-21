Ещё
От десантных катеров до беспилотников: что покажет на форуме «Армия-2018» концерн «Калашников»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

От десантных катеров до беспилотников: что покажет на форуме «Армия-2018» концерн «Калашников» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На стрельбище представлены как классические, так и современные образцы вооружения концерна «Калашников».
Сегодня на форуме «Армия-2018» свои самые совершенные разработки представит и классик российской оборонки — концерн «Калашников». Он уже не просто производитель стрелкового оружия, но и полноценных систем вооружения. От морских десантных катеров до беспилотников и роботов.
Что касается военных разработок — концерн «Калашников» продолжает выпускать боевые модули, основанные на нейросетевых технологиях. Они способны не только сами обнаруживать цель, но и сами отдают приказ на ее уничтожение. Модули могут быть установлены как на боевые машины, так и на корабли.
На стрельбище представлены как классические, так и современные образцы вооружения концерна «Калашников». Например, автомат АК-12, пришедший на смену АК-74М.
«Это наша новая винтовка, которая приходит на смену старой доброй и надежной СВД, собрав все лучшее, что было. Ударно-спусковой механизм, надежность и так далее. Винтовка СВЧ сочетает в себе компактность, мощность, надежность. И возможность использования любых современных прицелов», — рассказал эксперт концерна «Калашников» Евгений Спиридонов.
Также на выставке представлен малогабаритный автомат АМ-17. Это перспективная разработка Концерна Калашников, призванная заменить старый АКС-74У. Компактное оружие для экипажей боевых машин, а также для спецназа.
Какие еще разработки приготовил концерн «Калашников» узнаем уже после открытия форума «Армия-2018».
Международный военно-технический форум «Армия-2018» пройдет с 21 по 26 августа, в Подмосковье. Основная программа будет проведена на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот», а также на аэродроме Кубинка, полигоне Алабино и озере Комсомольском.
ТК «Звезда»: последние новости
В РВСН стартует чемпионат «Командирские старты» Отряд боевых кораблей Северного флота взял курс завершил деловой заход в Алжир Cовременное оружие армии и флота: чего ждать от форума «Армия-2018»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель148
На Украине разоблачили ложь о туристах в Крыму524
«Его не приглашали!»: дочка наказала Михалкова12
Стали известны расценки на доносы в России48
Меладзе решил получить другое гражданство329
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
03:12
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель
Происшествия
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
03:27
Напротив посольства США в Москве вывесили баннер
Общество
00:45
По Кабулу нанесли ракетный удар
Происшествия Ближний Восток
00:56
«Его не приглашали!»: дочка наказала Михалкова
Шоу-бизнес
01:44
Меркель поставила Порошенко на место
В мире Европа
15:33
В Кемерове снесли ТРЦ «Зимняя вишня»
Пожары Происшествия
01:42
В деле Шеремета появилась новая информация
Украина Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение