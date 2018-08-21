От десантных катеров до беспилотников: что покажет на форуме «Армия-2018» концерн «Калашников»

На стрельбище представлены как классические, так и современные образцы вооружения концерна «Калашников»

Сегодня на форуме «Армия-2018» свои самые совершенные разработки представит и классик российской оборонки — концерн «Калашников». Он уже не просто производитель стрелкового оружия, но и полноценных систем вооружения. От морских десантных катеров до беспилотников и роботов.

Что касается военных разработок — концерн «Калашников» продолжает выпускать боевые модули, основанные на нейросетевых технологиях. Они способны не только сами обнаруживать цель, но и сами отдают приказ на ее уничтожение. Модули могут быть установлены как на боевые машины, так и на корабли.

На стрельбище представлены как классические, так и современные образцы вооружения концерна «Калашников». Например, автомат АК-12, пришедший на смену АК-74М.

«Это наша новая винтовка, которая приходит на смену старой доброй и надежной СВД, собрав все лучшее, что было. Ударно-спусковой механизм, надежность и так далее. Винтовка СВЧ сочетает в себе компактность, мощность, надежность. И возможность использования любых современных прицелов», — рассказал эксперт концерна «Калашников» Евгений Спиридонов.

Также на выставке представлен малогабаритный автомат АМ-17. Это перспективная разработка Концерна Калашников, призванная заменить старый АКС-74У. Компактное оружие для экипажей боевых машин, а также для спецназа.

Какие еще разработки приготовил концерн «Калашников» узнаем уже после открытия форума «Армия-2018».