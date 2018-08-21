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На базе зенитки «Деривация-ПВО» решили создать боевого робота
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На базе зенитки «Деривация-ПВО» решили создать боевого робота 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
ЦНИИ «Буревестник» (входит в Ростех) создаст на базе самоходной зенитки «Деривация-ПВО» боевого робота, сообщил гендиректор предприятия Григорий Закаменных.
«Для создания полностью роботизированного комплекса необходимы работы по дистанционному управлению шасси и боевой машины в целом. Их начало запланировано», — передает ТАСС заявление Закаменных, сделанное на «Армии-2018».
По его словам, современные боевые машины, в том числе «Деривация-ПВО», создаются под автоматический режим. Оператор лишь выбирает актуальную цель и дает команду на открытие огня.
«Деривация-ПВО», впервые демонстрируемая в рамках форума «Армия-2018», предназначена для уничтожения дронов, крылатых ракет, ракет класса «воздух-поверхность», самолетов тактической авиации и вертолетов огневой поддержки.
Закаменных рассказал также, что ЦНИИ«Буревестник» отправил на испытания новейшие самоходные артустановки «Флокс» и «Магнолия» и миномет «Дрок».
«Проходят предварительные испытания опытных образцов, а по завершении госиспытаний последует решение о принятии этой боевой техники на вооружение и развертывание серийного производства», — сказал он.
Гендиректор ЦНИИ «Буревестник» отметил, что 120-мм самоходное артиллерийское орудие (САО) «Флокс» смонтировано на колесном шасси «Урал», 120-мм САО «Магнолия» — на двухзвенном гусеничном шасси для применения в условиях слабых грунтов, 82-мм самоходный миномет «Дрок» смонтирован на колесном шасси «Камаз».
По словам Закаменных, Минобороны ждет поставок «Флокса» в войска, поэтому они включены в госпрограмму вооружения, а сегодня выполняется опытно-конструкторская работа «Набросок» по созданию целой гаммы высокомобильных образцов артиллерийского вооружения батальонного звена («Флокс», «Магнолия» и «Дрок»)».
Напомним, 30 марта Закаменных сообщил, что первый опытный образец новейшего самоходного зенитно-ракетного комплекса «Деривация-ПВО» создан и приступил к предварительным испытаниям.
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