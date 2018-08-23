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Испытания управляемых снарядов для «Деривации-ПВО» начались в России
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Испытания управляемых снарядов для «Деривации-ПВО» начались в России 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В России проходят испытания управляемых снарядов для новейшей зенитной установки «Деривация-ПВО», сообщил гендиректор разработчика машины ЦНИИ «Буревестник» Григорий Закаменных.
«Снаряды в настоящее время проходят предварительные испытания», — передает ТАСС слова Закаменных на выставке «Армия-2018»
Ранее сообщалось, что Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) «Буревестник» (входит в Ростех) ведет испытания 57-мм выстрела с многофункциональным снарядом и взрывателем для самоходной зенитной установки «Деривация-ПВО».
Dо вторник гендиректор ЦНИИ «Буревестник» Григорий Закаменных сообщил, что предприятие создаст на базе самоходной зенитки «Деривация-ПВО» боевого робота.
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