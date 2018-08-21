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Центр Хруничева разрабатывает ракету «Рокот-2» с новой системой управления
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Центр Хруничева разрабатывает ракету «Рокот-2» с новой системой управления
РИА Новости
23 минуты назад
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ЦЕНТР ХРУНИЧЕВА
РАЗРАБАТЫВАЕТ РАКЕТУ «РОКОТ-2», В КОТОРОЙ ЗАМЕНИТ УКРАИНСКУЮ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ НА РОССИЙСКУЮ — ПРЕДПРИЯТИЕ
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