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Центр Хруничева разрабатывает ракету «Рокот-2» с новой системой управления
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В деле сестер Хачатурян всплыл бордель
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель

Центр Хруничева разрабатывает ракету «Рокот-2» с новой системой управления 

РИА Новости 23 минуты назад
ЦЕНТР ХРУНИЧЕВА РАЗРАБАТЫВАЕТ РАКЕТУ «РОКОТ-2», В КОТОРОЙ ЗАМЕНИТ УКРАИНСКУЮ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ НА РОССИЙСКУЮ — ПРЕДПРИЯТИЕ
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