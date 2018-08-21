Рособоронэкспорт назвал конкурентов России в модернизации советской техники

"Российскими предприятиями разработаны предложения по модернизации танков типа Т-54/55/62/72/80/90, боевых машин пехоты. Здесь тоже имеется серьезная конкуренция: Израиль, Франция, Италия, Польша, Чехия и Украина продвигают свои предложения модернизации танков типа Т-72, ориентируясь на большие объемы этого рынка", — сказал он в интервью журналу «Национальная оборона»

При этом, по словам Щербинина, только российские программы «носят комплексный характер и основаны на большом опыте боевого применения и эксплуатации».

Он отметил, что сейчас Россия предлагает модернизацию реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Град», истребителей Су-27, Су-30 и МиГ-29, а также транспортных самолетов Ил-78 и Ил-76. Кроме того, «обновить» и улучшить характеристики можно средствам ПВО ближнего действия и малой дальности, таким, как С-125 «Печора», «Стрела-10».

"В сегменте военно-морской техники наиболее актуальной выглядит модернизация надводных кораблей и подводных лодок в части оснащения их новыми системами вооружения. Причем кроме кораблей, построенных в Советском Союзе или в России, либо с участием России (СССР), мы можем участвовать и в программах модернизации кораблей иностранной постройки, имеющихся у заказчиков", — добавил Щербинин.