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Рособоронэкспорт назвал конкурентов России в модернизации советской техники
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Рособоронэкспорт назвал конкурентов России в модернизации советской техники 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Израиль, Франция, Италия, Польша, Чехия и Украина конкурируют с Россией в модернизации экспортированной ранее военной техники, сообщил заместитель гендиректора Рособоронэкспорта Александр Щербинин.
"Российскими предприятиями разработаны предложения по модернизации танков типа Т-54/55/62/72/80/90, боевых машин пехоты. Здесь тоже имеется серьезная конкуренция: Израиль, Франция, Италия, Польша, Чехия и Украина продвигают свои предложения модернизации танков типа Т-72, ориентируясь на большие объемы этого рынка", — сказал он в интервью журналу «Национальная оборона».
При этом, по словам Щербинина, только российские программы «носят комплексный характер и основаны на большом опыте боевого применения и эксплуатации».
Он отметил, что сейчас Россия предлагает модернизацию реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Град», истребителей Су-27, Су-30 и МиГ-29, а также транспортных самолетов Ил-78 и Ил-76. Кроме того, «обновить» и улучшить характеристики можно средствам ПВО ближнего действия и малой дальности, таким, как С-125 «Печора», «Стрела-10».
"В сегменте военно-морской техники наиболее актуальной выглядит модернизация надводных кораблей и подводных лодок в части оснащения их новыми системами вооружения. Причем кроме кораблей, построенных в Советском Союзе или в России, либо с участием России (СССР), мы можем участвовать и в программах модернизации кораблей иностранной постройки, имеющихся у заказчиков", — добавил Щербинин.
На рынке послепродажного обслуживания советской техники он отметил конкуренцию со стороны Украины, Чехии, Израиля и ЮАР.
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