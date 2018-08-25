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Около 8 тыс. гостей побывало на открытии форума «Армия-2018» в Новосибирске
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Около 8 тыс. гостей побывало на открытии форума «Армия-2018» в Новосибирске 

ТК «Звезда» 21 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Гости форума ознакомились с более чем 80 единицами современной военной техники, такой как бронеавтомобиль «Тайфун-К», самоходная установка «Нона-СВК», вертолеты Ми-8 АМТШ-В «Терминатор», стратегический ракетный комплекс «Ярс».
На открытии Международного военно-технического форума «Армия-2018», который стартовал на военном аэродроме Толмачево в Новосибирске 24 августа, побывало около 8 тыс. жителей региона.
На торжественном открытии мероприятия выступили представители командования 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа и власти Новосибирской области. Гости форума ознакомились с более чем 80 единицами современной военной техники, такой как бронированный автомобиль «Тайфун-К», новейшая самоходная установка «Нона-СВК», многоцелевые ударные вертолеты Ми-8 АМТШ-В «Терминатор», стратегический ракетный комплекс «Ярс».
Кроме того, новосибирцы смогли подержать в руках образцы стрелкового оружия и экипировки военнослужащих Вооруженных Сил. На форуме также работал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, где желающие прошли предварительные тесты и подали заявки для вступления в ряды российской армии. На главной сцене для гостей выступил военный ансамбль и творческие коллективы области.
Международный военно-технический форум «Армия-2018» в Новосибирске продлится три дня. Торжественная церемония закрытия мероприятия состоится 26 августа.
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