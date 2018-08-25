Комплексы С-400 и «Панцирь С-1» представили на форуме «Армия-2018» в Новосибирске

ТАСС , 25 августа. Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С-1» впервые представлены на выставке вооружения и военной техники, которая в проходит в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018» в Новосибирске . Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"В этом году на форуме «Армия» в Новосибирске, который проходит до 26 августа на военном аэродроме Толмачево , представлены комплексы С-400 и «Панцирь С-1». Они предназначены для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушного нападения. В настоящее время боевые машины стоят на вооружении зенитно-ракетного соединения в Новосибирской области ", — сказали в пресс-службе.

Всего на выставке в Новосибирске задействовано около 100 боевых и специальных машин.

"Также гостям продемонстрировали тактическую операцию по захвату условного противника. По замыслу выступления, спецназ заминировал дорогу на маршруте следования колонны техники условного противника, а затем выполнил подрыв автомобилей, тем самым выведя технику из строя. Кроме того, военнослужащие продемонстрировали навыки владения стрелковым и холодным оружием и приемы рукопашного боя", — пояснили в военном округе.

Международный военно-технический форум «Армия-2018» проходит в подмосковной Кубинке 21-26 августа, площадки в других регионах начали работу 24 августа.