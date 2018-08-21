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«Танковую карусель» решили провести в России
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В деле сестер Хачатурян всплыл бордель
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель

«Танковую карусель» решили провести в России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Около 6 тыс. военных примут участие в учениях по отработке «танковой карусели» в Челябинской области, сообщили в Минобороны.
«Более 6 тыс. военнослужащих и 1,1 тыс. единиц военной техники приведены в высшую степень боеготовности и выдвинулись на Чебаркульский полигон для проведения учений. Во время маневров танкисты отработают современные методики ведения боя, в том числе так называемую танковую карусель», — передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
В пресс-службе Минобороны отметили, что во время «танковой карусели» десятки Т-72Б3 будут выезжать из укрытий, вести огонь, а затем возвращаться на исходную позицию.
Напомним, 16 августа колумнист National Interest Майкл Пек рассказал, что сейчас армия России активно применяет «танковые брюки» и «танковые карусели».
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