Cовременное оружие армии и флота: чего ждать от форума «Армия-2018»

Более 20.000 образцов современных вооружений и военной техники покажут Министерство обороны России , разработчики и производители на IV Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» и «Неделе национальной безопасности».

Сегодня оба форума открываются в подмосковном Конгрессно-выставочном центре (КВЦ) «Патриот». В показах примут участие более 1.500 российских предприятий и организаций. Покажут свое современное оружие виды и рода Вооруженных сил России . Какое именно — рассказывает еженедельник «Звезда».

Броня крепка, ракеты наши быстры

Воздушно-космические силы на открытой площадке авиационного кластера КВЦ парка «Патриот» в ходе форума «Армия-2018» представят ряд истребителей. Среди них самые современные — СУ-30СМ, СУ-35С и СУ-57. Все образцы боевой техники ВВС будут экспонированы с общим доступом для всех посетителей.

Сухопутные войска продемонстрируют специалистам и гостям МВТФ-2018 боевые возможности более 90 стоящих на вооружении образцов техники, в том числе войсковой противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии. Также будут представлены перспективные образцы боевой техники: новейший зенитный ракетный комплекс «Тор-М2ДТ» в арктическом исполнении, бронетранспортер «Бумеранг», боевая машина пехоты «Курганец», бронеавтомобили «Тайфун-К», специальные транспортные средства «Тигр» с противотанковой системой «Корнет», танк нового поколения Т-14 «Армата» и самоходная гаубица «Коалиция-СВ».

В динамическом показе спланировано показать 32 образца вооружения и военной техники Сухопутных войск. Ходовые и огневые возможности продемонстрируют танки Т-90, Т-72Б3 и Т-80У. Артиллерия Сухопутных войск продемонстрирует огневую мощь и точность стрельбы из 125-мм самоходных противотанковых пушек «Спрут-СД», 120-мм самоходных артиллерийских орудий «Хоста». Возможности войсковой противовоздушной обороны покажут расчеты зенитного пушечно-ракетного комплекса «Тунгуска-М1» и зенитной самоходной установки «Шилка-М4». Также гости форума увидят в боевой работе самоходные гаубицы «Мста-СМ», тяжелые минометы «Тюльпан», реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» и противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Хризантема-С».

Даже сверхсекретные Ракетные войска стратегического назначения представят на МВТФ «Армия-2018» ряд образцов своей техники. Среди них — агрегаты подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь» и автономная пусковая установка.

Также будет экспонироваться техника, обеспечивающая безопасность частей РВСН как на марше, так и в районе дислокации: боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М», машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ). Новинками этого форума станут машина дистанционного разминирования «Листва», а также современный транспортный агрегат со специальным полуприцепом, предназначенный для перевозки крупногабаритных элементов ракетной техники. Кроме того, в павильонах выставки можно будет ознакомиться с инновационными разработками ученых Военной академии РВСН имени Петра Великого и 4-го Центрального научно-исследовательского института.

Мощь растет

На стенде концерна «Техмаш» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» впервые представлены боеприпасы нового поколения. Уникальной новинкой, которая, несомненно, привлечет внимание специалистов всего мира, можно заранее признать многофункциональный снаряд для реактивной системы «Торнадо-Г».

«Один из экспонатов, который представлен на форуме, это 122-мм неуправляемый реактивный снаряд с отделяемой осколочно-фугасной головной частью повышенной эффективности. Он предназначен для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники, командных пунктов и других целей. Реактивный снаряд позволяет эффективно поражать цели за складками местности, обратные склоны, ущелья и в горах», — рассказал генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин

Дальность стрельбы нового высокоэффективного боеприпаса для РСЗО составляет от 5 до 20 километров. Температурный диапазон боевого применения — от –50 до +50 °С. Эффективность поражения таким реактивным снарядом в шесть раз выше, чем у аналогичного снаряда знаменитого «Града», стоящего на вооружении армий более 60 государств мира.

Отличия системы «Торнадо-Г» от своей предшественницы — в повышенной эффективности стрельбы, значительно более мощных боеприпасах, а также наличии автоматизированных систем наведения и прицеливания. Благодаря нововведениям система может выполнять боевые задачи полностью автономно. Боеприпасы «Торнадо-Г» по сравнению с боеприпасами РЗСО «Град» имеют увеличенную в два раза массу головной части, и, как следствие, поражающее действие таких реактивных снарядов выше.

Всего на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» концерн «Техмаш» представит более 100 образцов боеприпасов. Среди них — не имеющая аналогов в мире реактивная противотанковая граната РПГ-30 с гранатометом одноразового применения и объемно-детонирующая авиационная бомба ОДАБ-500 ПМВ, которая превосходит все существующие образцы аналогичного вооружения в данном калибре.

Главные экспортные новинки и «бестселлеры» российской оборонной промышленности на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» представляет «Рособоронэкспорт» . Всего в этом году спецэкспортер продемонстрирует на своем стенде более 350 образцов вооружения и военной техники.

Как отметил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев , в текущем году Россия продолжила укрепление своих позиций на мировом рынке оружия.

«Мы уже поставили за рубеж продукцию на сумму свыше 7 млрд долларов США. Подписав около 600 контрактных документов на 9 млрд долларов, мы нарастили свой портфель заказов. Сегодня его размер составляет более 45 млрд долларов. В ходе «Армии-2018» рассчитываем значительно увеличить потенциал компании, в том числе и за счет представленных экспортных новинок», — заявил Александр Михеев.

От Москвы до самых до окраин

Помимо подмосковных Конгрессно-выставочного центра парка «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка площадки Международного военно-технического форума «Армия-2018» и «Недели национальной безопасности» в этом году открыты на территории всех военных округов и на Северном флоте. Если год назад в статическом и динамическом показах по всей стране было задействовано около 650 единиц, а в 2016-м — порядка 500 образцов вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ), то в этом году количество привлекаемой современной и перспективной техники существенно возросло. Специалисты и посетители увидят более 750 единиц ВВСТ.

Центральный военный округ

На полигоне Свердловский в Екатеринбурге боевые возможности новейшей военной техники России продемонстрируют в динамике. Выступления спланированы таким образом, чтобы максимально раскрыть технические, скоростные и огневые характеристики бронемашин. В статической экспозиции представлены разнообразные образцы вооружения и военной техники мотострелковых, танковых, инженерных подразделений, войск радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы и другие.

Для гостей форума работают полевые кухни и торговые точки «Военторга» . Все желающие могут пострелять из оружия времен Великой Отечественной войны — винтовки Мосина («трехлинейка») и пистолета-пулемета Шпагина (ППШ).

Южный военный округ

Более 300 современных образцов вооружения и военной техники Южного военного округа представлено на полигоне Кадамовский в Ростовской области . Часть из них будет задействована в динамическом показе — в тактических эпизодах современного боя.

Также для гостей форума более 50 военнослужащих соединения специального назначения, танкистов 150-й мотострелковой дивизии и летчиков 4-й армии ВВС и ПВО совместно с военно-историческими клубами покажут реконструкцию «Эпизод афганской войны». На местности будет разыгран этап операция «Магистраль».

Одна из выставочных площадок форума отведена для образцов вооружения и военной техники Черноморского флота России. Посетители выставки смогут увидеть стоящие на вооружении ЧФ береговой ракетный комплекс «Бастион», береговой самоходный артиллерийский комплекс «Берег», а также макет берегового ракетного комплекса «Бал». Кроме того, для гостей форума впервые выставлен на показ новейший подводный необитаемый аппарат, принятый в прошлом году в состав технических средств аварийно-спасательного отряда Черноморского флота.

Северный флот

На Северном флоте Международный военно-технический форум «Армия-2018» пройдет в период с 24 по 26 августа на трех площадках. В Североморске — на причальном фронте соединения противолодочных кораблей, в поселке Сафоново — на базе Музея Военно-воздушных сил СФ , в поселке Кильдинстрой — на территории строящегося военно-патриотического парка СФ. Гости и участники форума смогут увидеть образцы вооружения, военной и специальной техники армейского корпуса и соединения морской пехоты СФ, инженерной службы, службы радиоэлектронной борьбы, управления поисковых и аварийно-спасательных работ, а также выставку ракетного и морского подводного оружия, средств тылового обеспечения и стрелкового оружия.

Во время работы форума будет организован динамический показ, в ходе которого запланирована демонстрация элементов материально-технического обеспечения сил флота, восстановления технической готовности и пополнения запасов материальных средств кораблей, развертывания корабельных сил в акватории Кольского залива.

Восточный военный округ

Мероприятия Международного военно-технического форума «Армия-2018» Восточного военного округа пройдут во Владивостоке на шести площадках. Первая и основная — причал Тихоокеанского флота на Корабельной набережной. На причале представлены боевые корабли и суда Тихоокеанского флота, экспозиция образцов вооружения и военной техники береговых войск ВМФ, сухопутных войск и подразделений специального назначения ВВО. Запланирован демонстрационный показ действий военнослужащих спецназа по освобождению судна, захваченного пиратами, и оказанию помощи судну, терпящему бедствие.

На базе Дальневосточного федерального университета на острове Русский пройдут мероприятия научно-деловой программы форума. В Доме офицеров ТОФ организована экспозиция инновационных разработок. С образцами авиационной техники морской авиации ВМФ, самолетами и вертолетами армии ВВС и ПВО Восточного военного округа и авиации ДОСААФ гости форума могут ознакомиться на аэродроме Центральная Угловая.

В филиале парка «Патриот» на острове Русский развернута экспозиция образцов вооружения времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода. А водная станция ЦСКА во Владивостоке стала базой для проведения соревнований по морским робототехническим комплексам. К участию привлечены 18 команд, которые представляют все флоты и Каспийскую флотилию ВМФ России, Росгвардию, МЧС ФСБ , специалистов-разработчиков и производителей комплексов.

Шойгу слов на ветер не бросает

На недавнем селекторном совещании с руководством Вооруженных сил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сказал, что, по предварительным оценкам, форум «Армия-2018» посетит более миллиона человек. По его мнению, большой интерес у специалистов и гостей МВТФ-2018 вызовут кластер перспективного вооружения «Армия России — завтра» и выставка изъятого у террористов в Сирии вооружения. По традиции, интересно будет и на интерактивной площадке «Инновационный клуб», основной темой которого на этот раз станет искусственный интеллект, сферы его применения и цифровые технологии.

«Нужно сделать так, чтобы для всех — и для наших соотечественников, и для наших гостей — форум «Армия-2018» стал настоящим праздником военно-технологической мысли», — поставил задачу министр обороны, поручив органам военного управления обеспечить проведение запланированных мероприятий на самом высоком уровне.

Нет сомнений, что все будет именно так.