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На Урале подняли по тревоге ракетную бригаду
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На Урале подняли по тревоге ракетную бригаду, вооруженную ОТРК «Искандер-М» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: EPA
Ракетная бригада на Урале, вооруженная оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М", поднята по тревоге в рамках проверка боеготовности войск Центрального военного округа, сообщает пресс-служба ЦВО.
"Ракетная бригада на Урале, на вооружении которой оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", приведена в полную боевую готовность в рамках внезапной комплексной проверки боеготовности войск Центрального военного округа", — говорится в сообщении.
Сообщается, что ракетчики совершили марш к месту розыгрыша практических действий, оборудовали огневые позиции и заступили на боевое дежурство. В ходе занятий военнослужащие выполнят условные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки "противника" и его командные пункты. Решение поставленных задач ракетчики будут отрабатывать с подготовленных и неподготовленных стартовых позиций, а также при развёртывании с марша при выполнении противоогневого маневра.
Отмечается, что также ракетчики отработают нанесение ракетных ударов по группировке войск, наземным целям и объектам инфраструктуры условного противника. В проверке принимают участие более 300 военнослужащих, задействовано около 50 единиц техники.
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